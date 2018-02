Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese | tutto quello che devi sapere!

Leggi la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 3 febbraio 2018) Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in18 Ultimate Team il! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi … L'articolo18 –chesembra essere il primo su I Migliori di