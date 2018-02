Fiera di Verona Progetto Fuoco 21-25 febbario

A Bovolone - Verona. 740ª Fiera Agricola di San Biagio - dal 3 al 6 febbraio 2018. : Moro, dunque, d'alto contenuto, resa più interessante da convegni, laboratori, mostre d'arte, spettacoli, nel Palazzetto Le Muse, stands enogastronomici, con preparazioni locali, mercatino per le ...

Fiera gricola : al via a Verona da domani la 113ma edizione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Fieragricola 2108: la manifestazione di Verona fiere, nata nel 1898 e biennale dal 2004, da 120 anni porta l’innovazione in agricoltura, dalla meccanica alla zootecnia. Dieci i padiglioni occupati, oltre 1.000 espositori, una superficie netta di 57mila metri quadrati (+4,4

Fieragricola : al via a Verona da domani la 113ma edizione : Verona, 30 gen. (AdnKronos) - La Politica agricola comune e l’Agricoltura 4.0 sono al centro del convegno inaugurale della 113ª edizione di Fieragricola, la manifestazione internazionale dedicata al settore primario, al via domani alla Fiera di Verona e in programma fino a sabato 3 febbraio. L’appun