Fedez e J-Ax regalano gioia a Denise a C’è posta per te

(Di domenica 4 febbraio 2018) C’èper te:e J-Ax sono il regalo perJ-Ax esono stati ospiti a C’èper te da Maria De Filippi. I rapper sono stati il regalo che mamma Loredana ha voluto fare alla figlia. Loredana ha voluto scusarsi con la figlia per essere arrivata in ritardo a ricoprire questo ruolo così impegnativo per lei, essendo che all’epoca era molto giovane, e per non aver fatto la madre quando il marito è venuto a mancare. Mamma Loredana vuole anche chiedere perdono aper non aver provato a nasconderle un tumore quando aveva undici anni. È stataad occuparsi di sua sorella e suo fratello più piccoli; è stata lei a preparare da mangiare per loro. Dopo la morte del marito, Loredana si è lasciata andare, trascurando la figlia e arrivando addirittura a pensare al suicidio. A quel punto,ha deciso di riprendere in mano la situazione, ...