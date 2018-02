Federico Leardini Morto giornalista di Sky | a 38 anni stroncato in palestra da un

Federico Leardini - il giornalista di Sky è morto : aveva 38 anni : Chi è il giornalista di Sky che è morto ? Federico Leardini : ecco com’è morto Lutto nel mondo del giornalismo televisivo. È morto Federico Leardini , il giornalista di economia di Sky Tg 24. Il conduttore aveva appena 38 anni : è morto stroncato da un infarto mentre si allenava in palestra. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è […] L'articolo Federico Leardini , il giornalista di Sky è morto : aveva 38 anni proviene da ...

