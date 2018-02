Federico Leardini | il giornalista di Sky è morto | aveva 38 anni

Federico Leardini / Morto giornalista di Sky : a 38 anni stroncato in palestra da un infarto : Federico Leardini , Morto giornalista di Sky: a 38 anni stroncato in palestra da un infarto . Il dolore dei colleghi nei tanti post pubblicati sui social. Le ultime notizie sul decesso(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:44:00 GMT)

