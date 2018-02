: #BreakingNews Fed colpisce Fargo:sostituisca 4 di CdA - CybFeed : #BreakingNews Fed colpisce Fargo:sostituisca 4 di CdA - NotizieIN : Fed colpisce Fargo:sostituisca 4 di CdA -

Wellsdeve sostituire 4 membri del consiglio di amministrazione e limitare la sua crescita fino a quando non avrà significativamente miglioto le sue pratiche di business. La Fedper "cattiva condotta continua"e "abusi" ai danni dei consumatori. E'l'ultimo colpo di Yellen,che da lunedì non sarà più in carica: al suo posto Powell."Non possiamo tollerare la cattiva condotta a nessuna banca e i consumatori danneggiati dasi aspettano una riforma" affinché gli abusi non si verifichino più, dice Yellen.(Di sabato 3 febbraio 2018)