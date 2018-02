Fabbricini | ' Mancini ct? Solo esercitazioni giornalstiche'

Calcio - il commissario Fabbricini chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Figc - Fabbricini : 'Costacurta ha già contattato Mancini' : 'Costacurta è un personaggio che va al di là del giocatore e dei trofei che ha vinto - ha aggiunto il segretario generale del Coni - Ha buonsenso, è entrato nel mondo del calcio anche dall'altra ...

Fabbricini : 'Costacurta ha già contattato Mancini' : 'Costacurta è un personaggio che va al di là del giocatore e dei trofei che ha vinto - ha aggiunto ilsegretario generale del Coni - Ha buon senso, è entrato nel mondo del calcio anche dall'altra ...

Nazionale - Fabbricini : "Mancini nuovo c.t.? Costacurta ci sta lavorando" : Il nuovo commissario Roberto Fabbricini ha parlato dei progetti della Figc a "Si gonfia la rete", trasmissione di Radio Crc. Perché, e lui lo sa bene, non c'è tempo da perdere. "Abbiamo investito ...

Figc - Fabbricini : 'Il nuovo ct? Costacurta ha iniziato i contatti. Mancini...' : Ha buonsenso, è entrato nel mondo del calcio anche dall'altra porta e quindi conosce gli aspetti organizzativi e ha delle valenze personali molto forti. Malagò invece si avvarrà di Bernardo Corradi ...

Nazionale - Fabbricini : "Di Biagio traghettatore? È un'ipotesi". Costacurta : "I nomi? Mancini e..." : Non credo di essere un carneade - prosegue Fabbricini -, chi lo pensa forse è entrato da poco nel mondo dello sport. La mia militanza a livello dirigenziale è una garanzia. Dobbiamo fare tantissime ...

Figc - Costacurta : 'Il nuovo Ct tra i nomi usciti'. Fabbricini : 'In corsa Conte - Mancini - Ancelotti e Ranieri' : In Nazionale ha collezionato 59 presenze, realizzando due reti e laureandosi vice-campione del Mondo a Usa '94 con il suo maestro Sacchi. Nato a Jerago con Orago, in provincia di Varese, il 24 aprile ...