F1 Williams | Stroll | «Massa non era il mio mentore»

F1 - Stroll e Sirotkin : la nuova "coppia terribile" della Williams : TORINO - Lance Stroll ha dato il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra in Williams , Sergey Sirotkin . I due piloti formano la coppia più giovane della stagione che sta per iniziare. Stroll è ...

Formula 1/ Williams : ufficializzati i piloti per la stagione 2018 Stroll e Sirotkin. Kubica sarà la riserva : Formula 1: la Williams ha presentato i piloti della prossima stagione : Stroll e Sirotkin saranno i volanti ufficiali. Ingaggiato anche Kubica come terzo e sviluppatore. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:16:00 GMT)

F1 - Mondiale 2018 – La Williams aspetta per comunicare il compagno di Stroll. Sarà Sirotkin? : La Williams attenderà il mese di gennaio per svelare quale Sarà il compagno di Lance Stroll per il Mondiale 2018 di Formula Uno. Come riporta la BBC, il team di Grove aspetterà ancora qualche settimana per ufficializzare l’ingaggio del russo Sergey Sirotkin, preferito a Robert Kubica. Si dovrebbe trattare di un temporeggiamento legato a dei dettagli economici. Il 23enne, infatti, dovrebbe portare in dote uno sponsor da 15 milioni di euro. ...