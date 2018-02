F1 | Massa | «Non vedo piloti brasiliani all' altezza»

F1 Williams - Stroll : «Massa Non era il mio mentore» : TORINO - 'Massa? Non mi manca. Era un compagno di sqaudra come qualisasi altro ' . sono le dichiarazioni rilasciate ad Autosport dal pilota Williams Lance Stroll. Stroll ha spiegato che non ha ...

Maldini Massacra il nuovo Milan di Li ma non solo : “la colpa è di Berlusconi!” : Paolo Maldini, all’inizio del nuovo corso del Milan, fu interpellato da Fassone con lo scopo di essere inserito in società con un ruolo non meglio precisato. Il buon Paolino, ha sentito puzza di bruciato e si è tenuto ampiamente alla larga dal progetto cinese. Quest’oggi, interpellato da Radio 24, l’ex difensore è tornatoa parlare delle sue idee sul club: “Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea. Mi sembra ...

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni lo Massacra : 'Come un flacone del vuoto a rendere. Se non fosse ridicolo - sarebbe spaventoso' : Luigi Di Maio ? Problemi non solo con il congiuntivo , ma anche con se stesso: ogni giorno o quasi, infatti, smentisce un qualche cosa che aveva detto soltanto poche ore prima. Un punto sul quale ...

Sara - Massacrata a morte. Paese sotto choc : "Lo temevamo". Sospettato il compagno - ma non ha confessato : massacrata a calci e pugni nella sua abitazione di Sozzago, piccolo Paese dell'Ovest Ticino alle porte di Novara. È morta così Sara Pasqual, 45 anni, sul corpo i segni evidenti...

“Ragazzi non bestemmiate!”/ Mamma Massacrata di botte dalla baby gang : si indaga sui responsabili : Mamma picchiata, a Torino 4 giovani adolescenti prima la accerchiano e poi la pestano davanti al figlio piccolo. Alla base dell'aggressione, un rimprovero.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:39:00 GMT)