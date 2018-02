F1 | la nuova Ferrari verrà svelata il 22 febbraio alle ore 15 Presentazione non solo via

Ferrari GTC4 Azzurra - La nuova one-off di Lapo Elkann : Dopo aver acquistato nel 2016 una Ferrari 400i per la propria collezione, Lapo Elkann si è ispirato alla quattro posti del 1982 creando una one-off, la Ferrari GTC4 Azzurra. L'esclusivo esemplare è stato allestito dalla Garage Italia che ha giocato sui contrasti creati da diverse tonalità di azzurro create ad hoc per questo progetto. La Azzurra si basa sull'ultima evoluzione della Ferrari GTC4Lusso e dispone di un motore V12 da 6.3 litri capace ...

F1 - presentazione Ferrari 2018 : tutte le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova macchina del Cavallino Rampante : Si avvicina ad ampi passi la presentazione della nuova Ferrari, la 669. Lunedì, infatti, via web sarà svelata la nuova monoposto che vedrà Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen contendere il titolo iridato in Formula Uno alle Mercedes. Cosa dovremo aspettarci dalla nuova nata di Maranello? Rispetto alla passata stagione, ad occhio e croce, non vedremo una rivoluzione epocale, dato che il regolamento non subirà sconvolgimenti particolari rispetto al ...

F1 - giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. Programma - orario e come vederla in Diretta Live Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...