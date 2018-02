Eva Henger fa dietrofront su Francesco Monte? Parla il marito

Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi lunedì?/ Caso droga : Eva Henger si è pentita? (Isola dei famosi 2018) : Francesco Monte e Nadia Rinaldi espulsi dall'Isola dei famosi 2018? Il Caso droga si allarga e la produzione indaga su chi ha fornito l'erba ai naufraghi in Honduras.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 12:03:00 GMT)

“Non rischia solo Francesco Monte”. Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi : dopo la denuncia di Eva Henger - il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non c’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez - ora - a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati” : Un caso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell’Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto “canna-gate”. Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il ...

Isola dei Famosi - la figlia di Eva Henger : "Mia madre ha parlato di Monte in quel modo per fatti del passato" : Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno addirittura tirato fuori fatti privati dell'attrice a luci rosse, fatti che in passato l'hanno fatta parecchio soffrire. Per questo motivo, la ...

Isola Dei Famosi 2018 - la figlia di Eva Henger : “L’indignazione di mia madre per la marijuana ha a che fare con un fatto che riguarda la nostra famiglia” : Mercedsz Henger corre in difesa della madre Eva che durante la diretta di lunedì sera dell’Isola dei Famosi ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nell’albergo dove i concorrenti vengono radunati prima di essere portati sull’Isola. Le affermazioni di Eva hanno dato il via a molte polemiche in rete e anche a un indagine di Mediaset. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, Mercedsz spiega: ...

Mercedesz Henger : “Mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ai problemi di mio fratello con la marijuana” : Mercedesz Henger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger, difende la madre eliminata nella seconda puntata de L’isola dei famosi 13. Ecco cosa dichiara a Spy (in edicola da venerdì 2 febbraio). Mercedesz Henger: “Mio fratello arrestato per la marijuana, per noi fu uno choc” Durante la diretta della puntata del 29 gennaio su […] L'articolo Mercedesz Henger: “Mamma Eva ha attaccato Francesco Monte perché pensava ...

Cecilia ha scritto a Francesco? La bomba di Eva Henger che ha sorpreso il pubblico : Cecilia ha mandato un messaggio a Francesco Monte, di nascosto? Sono tanti i misteri dell'Isola dei famosi quest'anno, ma hanno tutti una cosa in comune: a rivelarli è stata Eva Henger. È lei la concorrente che ieri sera si è fatta portavoce di scoop e gossip mica da poco: sorvoleremo in questo articolo sulla rivelazione con cui ha aperto la puntata, e con cui ha tentato di screditare Monte agli occhi del pubblico, è stato fin troppo chiaro, ma ...

Isola dei Famosi - la figlia di Eva Henger : "Mia madre si è indignata per la marijuana per un fatto del passato" : Ieri pomeriggio è andata in onda su 361magazine.it un'altra puntata di Casa Signorini e ovviamente il tema centrale della puntata è stata l 'Isola dei Famosi . In particolare, gli ospiti di Alfonso ...

L’Isola dei Famosi : il fratello di Monte sfida Eva Henger : Eva Henger contro Monte all’Isola dei Famosi: la reazione del fratello di Francesco Come tutti sapranno bene, Lunedì scorso, nella seconda puntata del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi, c’è stato un durissimo scontro tra Eva Henger e Francesco Monte, che ha lasciato gli spettatori da casa davvero attoniti. Cosa è successo? La famosa ex attrice di film per adulti ha accusato l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di ...

Eva Henger fa la spia sulla droga di Francesco Monte - Mercedesz rivela il vero motivo : Lo scontro tra Eva Henger e Francesco Monte continua ad essere motivo di dibattito, così è stato a Mattino 5. Durante la prima serata del reality de L'Isola dei famosi , l'ex pornodiva ha accusato l'...