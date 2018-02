Elezioni Lazio 2018 | ecco le 19 liste | 9 i candidati in corsa per la presidenza

Elezioni - Padoan : no speculazione ne' segni nervosismo dai mercati : Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante Porta a porta, che ha anche minimizzato sulla notizia della vendita allo scoperto, da parte del fondo Bridgewater, delle partecipazioni ...

Venezuela - l’opposizione esclusa dalle prossime Elezioni. Ue : “Grave violazione - deriva autoritaria inaccettabile” : L’Alta Corte del Venezuela ha escluso l’opposizione dalle prossime elezioni presidenziali, spianando la strada all’attuale presidente Nicolás Maduro per un altro mandato. Nuove elezioni presidenziali sono convocate per la fine di aprile e, grazie a questa decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj), Maduro correrà da solo. Il Tsj, organo denunciato come antidemocratico da Usa, Unione Europea e 14 Paesi del continente americano, ha ...

Elezioni Politiche - nel Lazio il Pd blinda due imputati per i rimborsi. E ricandida i 39 “non ricordo” di Micaela Campana : Laddove Nicola Zingaretti aveva tagliato, Matteo Renzi e i dirigenti del Pd Roma hanno provveduto a ripristinare. Con buona pace dell’ormai fuori moda concetto di “rottamazione”. La sofferta composizione delle candidature del Partito Democratico per i collegi di Roma e Lazio presentano alcune “sorprese” poco gradite all’ala meno garantista del partito. Tornano in corsa per il Parlamento, infatti, due ex consiglieri regionali ...

Elezioni Lazio - Sergio Pirozzi non si ritira : “Felicemente solo. Accordo con i Cinque Stelle? Un’invenzione di ‘Zingarisi'” : “Né con Lombardi né con ‘Zingarisi'”. Sergio Pirozzi non fa passi indietro né di lato nella corsa alla presidenza della Regione Lazio. Il sindaco di Amatrice risponde a giorni di sussurri e spifferi che lo davano vicino al ritiro della candidatura per convergere ora verso il centrodestra e ora verso il Movimento Cinque Stelle, in cambio di poltrone. Lui invece si definisce “felicemente solo” nella diretta su ...

Sergio Pirozzi - da Casapound l'offerta per le Elezioni nel Lazio : 'Vieni a fare il vicepresidente con noi' : Arriva una proposta per il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che potrebbe risolvere l'eterno stato di indecisione nel centrodestra laziale. Da settimane Pirozzi è proposto come candidato alla ...