Elezioni | Bonino a D’Alema | “Non sono renziana | ma oggi l’avversario non è il Pd | ma

Elezioni E PENSIONI/ Bonino : Legge Fornero va lasciata com'è (ultime notizie) : Riforma PENSIONI, ultimissime. Emma Bonino: Legge Fornero va lasciata com'è. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:56:00 GMT)

Elezioni POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino : Per PEPPINO CALDAROLA Pd e Forza Italai sono ormai due partiti gemellati con lo stesso tipo di candidati con lo scopo di allearsi dopo il voto. Ecco cosa ci ha detto in questa intervista

Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader - Renzi ‘battuto’ da Gentiloni e Bonino : Di Maio meglio di Grillo : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: Fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Le analisi e i dati in campagna elettorale(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:59:00 GMT)

Elezioni. Gori - sei punte in campo con l'incognita di Emma Bonino : Uno schema a sei o a sette punte. Giorgio Gori ieri ha ricevuto il via libera di Lombardia progressista, la lista ispirata a Giuliano Pisapia che sostiene il sindaco di Bergamo: il perimetro della ...

Elezioni - Emma Bonino : 'Abbiamo scelto l'apparentamento con il Pd' : ... crescita con buona occupazione, capacità di avere un ruolo nel mondo a partire da Mediterraneo e Africa, governare le migrazioni con umanità e legalità, la qualità dell'ambiente in cui viviamo, la ...

Elezioni - Gentiloni : 'Mi candido a Roma'. Ufficiale accordo Pd-Bonino - : Il premier su Facebook: "Mi candido nel collegio Roma1, in una delle aree più belle e amate del mondo. Spero di contribuire al risultato del Pd e della coalizione". Bonino: "Scelto l'apparentamento perché abbiamo messo al centro la valorizzazione dell'agenda europeista"

Elezioni - Bonino : spero vicino accordo Pd : 13.00 "+Europa sarà presente alle regionali con liste proprie". Lo ha detto Emma Bonino a Repubblica Tv. In Lombardia, "sosterrà la candidatura di Gori. Nel Lazio si è aperto un dialogo con Zingaretti", precisa.. "spero sia vicino l'accordo con il Pd. Ho interesse a insistere in un impegno maggiore sull'Europa. Ragionare di collegi non è volgare. Speriamo di trovare sostegni per andare in Parlamento, ne siamo fuori da più di 5 anni". Io ...

Verso le Elezioni - Bonino 'L accordo con il Pd è vicino' : Sono io che ho interesse a insistere in un impegno maggiore su Europa, che rappresenta futuro sicurezza economia'. Dopo il salvataggio da parte dei cattolici centristi di Bruno Tabacci (che hanno ...

Gentiloni da Fazio : "Il mio impegno finisce con le Elezioni". E spinge il Pd a chiudere l'alleanza con la Bonino : "Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l' inerzia o una alchimia". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Perché l'alleanza tra Emma Bonino e Tabacci è un valore aggiunto per queste Elezioni : L'intesa Bonino-Tabacci ha fatto rumore e sollevato interrogativi, cui tuttavia non è difficile dare risposta. Due in particolare. Primo: la polemica ingaggiata dalla Bonino sulle firme risponde al vittimismo e all'abilità teatrale dei Radicali? No. Intendiamoci: è ragionevole che le leggi elettorali prescrivano la raccolta delle firme a sostegno delle liste quale condizione per partecipare alla competizione. A dimostrazione ...

Tabacci salva Emma Bonino dal Rosatellum/ Elezioni 2018 - quali sono i vantaggi per il democristiano? : Bruno Tabacci "salva" Emma Bonino dai regolamenti del Rosatellum: Elezioni 2018, "simbolo Centro Democratico alla lista +Europa", i cattolici ex Dc salvano così i Radicali(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:02:00 GMT)

TABACCI SALVA EMMA BONINO DAL ROSATELLUM/ Elezioni 2018 - la lunga parabola politica di Tabacci : Bruno Tabacci "SALVA" EMMA BONINO dai regolamenti del ROSATELLUM: Elezioni 2018, "simbolo Centro Democratico alla lista +Europa", i cattolici ex Dc SALVAno così i Radicali(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 23:22:00 GMT)

Elezioni - Tabacci 'salva' Bonino Pd pronto ad accordo politico : Noi ci impegnamo per questa opzione, per una Europa democratica e federale, per offrire l'unica novità politica di questo coacervo elettorale fatto di programmi confusi e demagogici: la nostra lista ...

Tabacci salva Emma Bonino dal Rosatellum/ Elezioni 2018 - Fassino : "Pd vuole accordo" : Bruno Tabacci "salva" Emma Bonino dai regolamenti del Rosatellum: Elezioni 2018, "simbolo Centro Democratico alla lista +Europa", i cattolici ex Dc salvano così i Radicali(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:21:00 GMT)