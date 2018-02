Elezioni | Boldrini | “Renzi dice che favoriamo le destre? Ci vuole un bel coraggio | io

Elezioni . Boldrini (Pd) pronta per il bis : "Il mio lavoro per il partito e per il territorio" : Le persone si stanno allontanando dalla politica e la politica ha il compito di fare un passo verso i cittadini'. Nella brochure di presentazione dell'attività di Paola Boldrini spunta sicuramente il ...

Elezioni - Boldrini : “Salvini e Fontana chiedano scusa per sparate razziste. Centinaio? Denunciato per fake news” : “Fontana e Salvini si devono scusare con gli italiani, perché le loro sparate fanno il giro del mondo. E gli italiani non meritano questo, non meritano di essere noti per le sparate razziste“. Sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’esponente di Liberi e Uguali continua: “Chi parla di razza è razzista e non capisce neanche come è stata usata la parola ...