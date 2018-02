Einar | sfida in diretta | batte l' avversario ma esplodono i social | ' Era più bravo l' altro'

Amici 17 - Einar piange nella sfida contro Christian e poi vince (video) : Einar inizia la sfida con un grande successo di @FabrizioMoroOff! Cosa ne dite di questa interpretazione? #Amici17 pic.twitter.com/Kytbn0ZaDL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Se volete cantare insieme a Einar il suo inedito "Non c'è" cliccate qui: https://t.co/CltiYIahCV #Amici17 pic.twitter.com/JZXQP553oc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 3, 2018 Einar vince la sfida e può tornare ...

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Einar in sfida - lascerà la scuola? : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:29:00 GMT)

Amici 17/ Diretta pomeridiano : Einar VS Luca - chi vincerà la sfida decisiva? (27 Gennaio 2018) : Amici 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 16:08:00 GMT)

L’esito della sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - da Emma contro Carmen alla rivincita di Einar : Una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi. La gara è cominciata sabato 20 gennaio e si è conclusa a tre giorni di distanza, nella fascia pomeridiana dedicata, in onda su Canale Cinque. Roberto Casalino ha aperto la puntata pomeridiana di Amici, con l'esibizione in Le Mie Giornate, brano estratto dal nuovo album Errori di felicità. Casalino è autore di grandi singoli di successo per artisti come Marco Mengoni, Emma e Giusy ...