Eibar-Siviglia 5-1 | seconda ' manita' per Montella

: 5 gol contro l'Eibar. Ha disintegrato in tempo 0 una squadra organizzata. Montella non è un allenatore, é una sente… - krull1982 : 5 gol contro l'Eibar. Ha disintegrato in tempo 0 una squadra organizzata. Montella non è un allenatore, é una sente… - Fra_VFC : RT @SexySuso: Eibar 4-1 Siviglia di Montella -

Leggi la notizia su tuttosport

(Di sabato 3 febbraio 2018) TORINO - Brutto passo falso per ildi Vincenzo, travolto 5-1 dall'. La partita comincia malissimo per gli andalusi, trafitti dopo appena 37 secondi da Kike che scappa via sulla ...