Egitto | scoperta tomba di una sacerdotessa della piana di Giza GALLERY

Egitto : scoperta tomba di oltre 4mila anni fa nella piana di Giza

Scoperta una nuova specie di dinosauro in Egitto : Quando si tratta di aspetto, il dinosauro Mansourasaurus dal collo lungo non è poi così straordinario. Ma la nuova specie di sauropode continua a far girare la testa ai paleontologi. Scoperta in Egitto, la creatura è uno dei pochi fossili di dinosauro trovati finora in Africa che risale al periodo tardo del Cretaceo, circa 80-66 milioni di anni fa. L'epoca segna il capitolo finale nell'era dei dinosauri, che si concluse bruscamente quando una ...

Hypatia - scoperta in Egitto misteriosa pietra extraterrestre