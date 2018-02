Ecco la «Cavallini Sgarbi» Sei secoli di arte famigliare

: RT @lanavediteseoed: L'occhio di Vittorio, la furbizia di mamma Rina, la mediazione di Elisabetta, la pazienza di papà Giuseppe. Ecco come… - ElisabettaBonfa : RT @lanavediteseoed: L'occhio di Vittorio, la furbizia di mamma Rina, la mediazione di Elisabetta, la pazienza di papà Giuseppe. Ecco come… - LaraPolidori : RT @lanavediteseoed: L'occhio di Vittorio, la furbizia di mamma Rina, la mediazione di Elisabetta, la pazienza di papà Giuseppe. Ecco come… -

(Di sabato 3 febbraio 2018) H aec dies. Ecce homo. Si apre la grande mostra di famiglia di casa, «La collezione. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati», appuntamento ore 12 al Castello Estense di Ferrara.«C’è il ministro, ma lui non c’è», chiacchierano tutti aspettando lui,. Può succedere. Il ministro è Dario Franceschini, capo del dicastero dei Beni culturali, romano per politica, ferrarese per nascita: la casa di famiglia è in corso della Giovecca, sette minuti a piedi da qui. La città, tutta Pd, ama il ministro: il prossimo 4 marzo, qui è candidato capolista, l’elezione è scontata. E il ministro, che Vittoriovede già come premier del prossimo governo di larghe intese (pensando forse per sé il ruolo di ministro della Cultura), ama la città: è anche grazie a lui che Ferrara ospiterà, per ...