Droga all’Isola dei Famosi | Mediaset valuta espulsione di Monte | Rinaldi e due persone di

‘Droga all’Isola dei Famosi 2018’ : Mediaset squalifica due partecipanti? : L’Isola dei Famosi 2018, Mediaset squalifica due partecipanti per la ‘droga’? Le ultime news sul caso ‘Droga all’Isola dei Famosi 2018‘ parlano chiaro: presto Mediaset potrebbe procedere con la squalifica di due partecipanti, Francesco Monte e Nadia Rinaldi, concorrenti che già al momento rischierebbero l’espulsione dal reality show di Canale5. Tra l’altro, oltre che per Francesco Monte e per Nadia ...

“Ecco com’è Francesco Monte a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…”. Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago - dopo lo scandalo ‘Droga all’Isola dei Famosi’. Ma nel frattempo in Italia c’è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot : Sono giorni di attesa e di nervosismo per Francesco Monte in primis e per i suoi fan poi, perché dopo lo scandalo sollevato da Eva Henger sul presunto uso di marijuana dell’ex tronista in Honduras, la produzione dell’Isola dei Famosi sta decidendo il suo futuro al reality di Canale 5. Come fatto sapere in un comunicato stampa, sono ora al vaglio i filmati della villa in cui i vip hanno trascorso i giorni precedenti all’inizio del ...

Droga all’Isola? "Attivata l’Ambasciata dell’Honduras in Italia" : “Quello che è successo ieri sera in diretta su Canale 5 a L’Isola dei Famosi è un fatto gravissimo (...) Abbiamo subito denunciato l’episodio all’ambasciata dell’Honduras in Italia, tramite la sua...

Droga all’Isola : indagine in corso da parte di Mediaset : Francesco Monte - Isola dei Famosi 2018 Mediaset ha preso una decisione riguardo allo scandalo della Droga, scoppiato ieri sera durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato e fumato della marijuana in trasmissione (leggi qui), violando un regolamento che in questi casi prevede l’immediata espulsione. I vertici dell’azienda fanno sapere che saranno presi dei ...

Signorini commenta il caso 'Droga' all’Isola dei Famosi : la critica pungente : Ieri è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Questa puntata ci ha riservato tante novità e soprattutto, colpi di scena, che hanno avuto come protagonisti il pezzo da 90 Francesco Monte ed Eva Henger. Quest'ultima, ha mosso delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, accuse che hanno anche penalizzato la donna durante il televoto ...