Dramma nel mondo del giornalismo | muore noto giornalista Sky mentre si allena in palestra 

Britannia : su Sky Atlantic sbarca un Dramma storico un po’ punk. Nel cast anche Fortunato Cerlino nei panni di Vespasiano : Britannia Un nuovo trono di spade si affaccia questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic , una serie in nove episodi che racconterà la campagna dell’esercito romano in Britannia , terra misteriosa governata da donne guerriere e potenti druidi, capaci di contrastare fin anche le potenti forze dell’inferno. Si intitola proprio Britannia ed è un dramma storico in “salsa punk” co-prodotto da Amazon e Sky, ambientato nel lontano 43 ...

Van Sant e il film mai fatto di Robin Williams 'Gli studios non lo volevano nel Dramma' - Cinema - Spettacoli : PARK CITY - Era il film che Gus Van Sant e Robin Williams, dopo aver lavorato in Will Hunting, Genio Ribelle , avrebbero voluto fare insieme, ma non hanno mai potuto. Solo adesso Van Sant è riuscito a ...