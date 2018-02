Dove guardare il Super Bowl 2018 in diretta tv e streaming

Inter-Crotone - ecco Dove guardare la diretta streaming : Nel match di Serie A si affronteranno Inter e Crotone in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Inter-Crotone, le formazioni Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Cancelo; ...

Inter-Crotone - ecco Dove guardare la diretta streaming : Nel match di Serie A si affronteranno Inter e Crotone in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Inter-Crotone, le formazioni Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Cancelo; ...

Sampdoria-Torino - ecco Dove guardare la diretta streaming : Nel match di Serie A si affronteranno Sampdoria e Torino in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Sampdoria-Torino, le formazioni Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, ...

Empoli-Palermo - ecco Dove guardare la diretta streaming : Nel match di Serie B si affronteranno Empoli e Palermo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Empoli-Palermo, probabili formazioni EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, ...

Dove guardare Napoli-Bologna in streaming o in tv : Dopo la vittoria della Juventus, il Napoli deve vincere per tornare primo: le informazioni per seguire la partita in diretta The post Dove guardare Napoli-Bologna in streaming o in tv appeared first on Il Post.