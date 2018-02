Dorothea Wierer e la missione olimpica | l' Italia del biathlon

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le chance migliori - Lukas Hofer e Dominik Windisch per la gara della vita : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Negli ultimi anni la nazionale italiana di Biathlon ha ottenuto ottimi risultati e si presenterà in Corea per migliorare il bottino di Sochi 2014, quando conquistò (sul campo) una medaglia di bronzo grazie alla staffetta mista. Con quali speranze si presenta la selezione azzurra a questa edizione dei Giochi Olimpici? L’obiettivo, senza dubbio, è quello di andare a ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Dorothea Wierer tra le grandi - tanti outsider : Sono 10 più 1 i convocati italiani per il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La selezione azzurra, quattro anni fa, era riuscita a conquistare una bellissima medaglia di bronzo nella staffetta mista e si presenterà in Corea del Nord per replicare o addirittura migliorare quel risultato. Andiamo a vedere nel dettaglio gli azzurri che saranno impegnati nelle gare a Cinque Cerchi. DONNE Dorothea Wierer: partiamo da lei, leader ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia farà sognare alle Olimpiadi. Fiducia in crescita - senza pressioni mi esalto” : Dorothea Wierer sarà una delle grandi protagoniste dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che scatteranno il prossimo 9 febbraio. L’azzurra ha rilasciato un’intervista a Sport Week, settimanale di Gazzetta dello Sport. Al momento Doro è terza in classifica generale di Coppa del Mondo, al comando c’è Kuzmina che però “Non credo sia imbattibile, ma è davvero forte: le gare si decidono al poligono, ...

Biathlon - Dorothea Wierer : 'Fatico a fare le scale. Ora lavatrici e relax' : ANTERSELVA La fatina della valle boscosa sfreccia sugli sci e spara con la carabina, lasciando senza fiato per tutta la notte, come cantano gli invasori della terra del Biathlon, in questo lembo di ...

Biathlon - Dorothea Wierer sfiora due volte la vittoria ad Anterselva - gli uomini troppo imprecisi al poligono : Si è chiuso il ricchissimo fine settimana di Anterselva. La Coppa del Mondo 2018 di Biathlon proponeva sei gare (tre per le donne e tre per gli uomini) che hanno regalato diverse occasioni perse per i nostri colori. In estrema sintesi si può dire, tuttavia, che gli errori al poligono abbiano fatto la differenza. Troppi e decisivi. Sono costati a carissimo prezzo ad entrambi i livelli. Andiamo ad analizzare meglio cosa è successo nello splendido ...