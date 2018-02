Discesa libera Garmisch Streaming video e diretta tv | orario | risultato live Coppa del

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le prove della Discesa libera. Programma - orari e tv : Il conto alla rovescia verso PyeongChang 2018 sta per volgere al termine. Venerdì 9 febbraio si aprirà ufficialmente, con la cerimonia inaugurale, la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali . Nello sci alpino , una delle discipline di punta, tra le più attese, si inizia subito con l’adrenalina della discesa libera maschile. La gara regina della velocità, in cui anche l’Italia può dire la sua con i suoi tre alfieri principali, ...

Il tedesco Thomas Dressen ha vinto la gara di Discesa libera nella tappa di Coppa del Mondo di sci di Kitzbühel : Il 24enne tedesco Thomas Dressen ha vinto la gara di discesa libera nella tappa di Coppa del Mondo di sci che si svolge questo weekend a Kitzbühel, in Austria. La gara si disputava sulla Streif, ritenuta la pista più emozionante