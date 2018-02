Dieta dei cereali per dimagrire 5 chili

La Dieta del cambiamento climatico : un nuovo studio dimostra gli effetti dello scioglimento dei ghiacci sugli orsi polari - ora a rischio estinzione : Un nuovo studio dimostra che alcuni orsi polari nell’Artico stanno perdendo peso nel periodo in cui dovrebbero farlo aumentare: è la dieta del cambiamento climatico. Gli scienziati danno la colpa al riscaldamento globale per la diminuzione del ghiaccio nell’Oceano Artico di cui gli orsi hanno bisogno per cacciare le foche in primavera. Per condurre la loro ricerca, gli scienziati hanno spiato gli orsi polari munendo 9 femmine bianche giganti di ...

Dieta vegana - il no dei pediatri : “Non è sufficiente - richiede un'integrazione” : L'alimentazione vegana non è di per sé sufficiente e richiede un'integrazione, per questo i genitori devono essere consapevoli che si pongono alcuni limiti nel caso in cui vogliano sceglierla per i propri...

Dieta dei broccoli : dimagrire 1 chilo in una settimana : La Dieta dei broccoli può far dimagrire un chilo in una settimana. Non è consigliata a chi soffre di diabete o altre patologia. Ecco cosa si mangia.

Dieta dei centrifugati e frullati : dimagrire 2 chili in due giorni : La Dieta dei centrifugati e dei frullati promette di far dimagrire fino a 2 chili in due giorni. Non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.

Dieta dei 100 per dimagrire in maniera sana : La Dieta dei 100 promette di far dimagrire in maniera veloce e sana. Bisogna mangiare non più di 100 grammi di carboidrati al giorno e non solo.