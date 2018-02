Di Maio | chi ha sbagliato è fuori

Dessì e la casa a 7 euro - Di Maio : 'Se è vero non può stare con noi'. Lombardi : 'Chiarisca' : 'Io sono il capo politico del movimento e il mio dovere è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se ...

Amazon - braccialetto elettronico/ "Speculazioni fuorvianti" - l'azienda fa chiarezza : Di Maio contrario : Amazon, braccialetto elettronico: l'azienda replica alla pioggia di polemiche in una nota ufficiale ma scatena le reazioni della politica a partire da Di Maio.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 15:54:00 GMT)

M5s - il candidato che imbarazza Di Maio : il picchiatore Dessì? Vive in una casa popolare con affitto da 7 euro : Ancora lui. Ancora Emanuele Dessì ad inguaiare il Movimento 5 Stelle. candidato nel collegio Lazio 3, ha fatto parlare di lui per un post in cui si mostrava intento in un ballo con un esponente del ...

"Il mio amico Prodi è stato chiaro Voti Errani? Aiuti Di Maio-Salvini" Larghe intese : "Va evitato M5S-Lega"' : Pierferdinando Casini, candidato per la coalizione di Centrosinistra guidata dal Partito Democratico nel collegio del Senato di Bologna, parla con Affaritaliani.it dell'endorsement di Romano Prodi per Renzi Segui su affaritaliani.it

Gene Gnocchi e le liste M5s : “Di Maio ha presentato i supercompetenti - si stanno tutti laureando al Cepu” : Gene Gnocchi nella sua copertina settimanale su DiMartedì, trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris, commenta, a suo modo, le liste presentate dai partiti in questi giorni. A partire da quella dei 5 stelle: “supercompetenti? Si stanno laureando al Cepu”. Ma non risparmia nemmeno la destra e il Pd. Così il manifesto della Lega diventa un esplicito invito a “non votare” Salvini L'articolo Gene Gnocchi e le liste ...

Altra grana per Di Maio. In lista l'amico degli Spada che picchiava i romeni : E in un post-fiume accusa di Maio d'aver dato la stura, con quell'affermazione, a una strategia politica criminale, che avrebbe addirittura permesso a Minniti mano libera sugli accordi libici, che l'...

Saviano contro Di Maio : "Sui taxi del mare chieda scusa" : Duro intervento di Roberto Saviano contro Luigi Di Maio all'indomani dell'intervista rilasciata all'agenzia tedesca Dpa, dove il leader cinquestelle ha negato di aver mai definito le organizzazioni ...

Ong - Saviano contro Di Maio 'Ora smentisce - ma chieda scusa per averle chiamate taxi del mare' : ROMA - È botta e risposta su Fb tra Roberto Saviano e il candidato premier M5s Luigi Di Maio: 'Non ho mai detto che le Ong siano taxi del mare', si legge nell'intervista di Di Maio all'agenzia tedesca ...

Saviano : denuncia Zuccaro su ong evaporata - Di Maio chieda scusa : ... "ora vi racconto la storia di come dalle dichiarazioni ardite di un magistrato che non ha disdegnato un po di ribalta - scrive Saviano-, la nostra politica sia riuscita a racimolare un consenso ...

Elezioni - Di Maio : “Candidato ex-tesserato Pd? Chi si è invaghito per un momento di altri partiti non è un appestato” : “Chi si è invaghito per un momento di altri partiti non è un appestato”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione del programma di Roberta Lombardi per la Regione Lazio, si è difeso dopo le polemiche per la scelta di alcuni candidati uninominali. Compreso Rinaldo Veri, l’ammiraglio costretto subito a ritirarsi perché già candidato sindaco a Ortona sostenuto da una coalizione di centrosinistra: “Spero di potermi ...

Di Maio contro Sgarbi - Bellanova contro D’Alema : le sfide dei leader nei collegi Boschi a Bolzano : studierò tedesco|Video : La battaglia di Gentiloni nel centro di Roma. Scontro Casini-Errani. Sgarbi contro Di Maio nella sua Pomigliano. Ecco la mappa dei candidati

"Il meglio dell'Italia" - dall'ammiraglio al cardiochirurgo Di Maio lancia la squadra : Ancora, l'economista Lorenzo Fioramonti , professore ordinario di Economia Politica all'Università di Pretoria; l'imprenditore venticinquenne nel campo delle start-up Andrea Giarrizzo ; l'ex atleta ...

Di Maio lancia le liste "Dibba" : "Il Pd? Lecchini" : Via libera alle liste grilline. Il candidato premier, Luigi Di Maio ha presentato i candidati e tra i nuovi nomi spunta quello di Vincenzo Spadafora che è stato il più giovane presidente dell'Unicef. ...