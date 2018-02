Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 3 febbraio 2018) Aurelio De, come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla: "Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le banche. Oggi il Napoli fattura un terzo della, ma i nostri contimigliori dei loro. Laperò appartiene alla famiglia più potente d'da 100 anni. Non è una questione di soldi, ma di rapporti che posanche silentemente creare condizionamenti. A tutti i livelli. Un esempio? Con Sportfive loro hanno avuto in regalo due terzi dello Stadium. A meserviti 7 anni per transare dei finanziamenti che ho dato al Comune, altrimenti non avrei potuto giocare al San Paolo". Deha poi ...