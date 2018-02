Da Gentiloni | Renzi e Di Maio un invito alla calma dopo i fatti di Macerata

Gentiloni : "Odio e violenza non ci divideranno". Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. Il premier Paolo Gentiloni ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". ...

Elezioni - nel Pd già si pensa al “dopo Renzi”. Vox tra i militanti : “Se andiamo sotto il 25%? Gentiloni o Zingaretti alla segreteria” : Nel tardo pomeriggio di ieri, allo ‘Spazio Altraeconomia’ a Roma, il Pd ha apertura la campagna elettorale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un incontro riservato a volontari, militanti ed iscritti del partito di Roma e del Lazio. Gentiloni, candidato al collegio Lazio-1 e Zingaretti, in corsa per il secondo mandato da Presidente delle Regione, tra i pochi a guidare ...

Roma – Questo quanto detto in una nota da Renato Brunetta, capogruppo di FI alla Camera dei deputati: "Allo sbadato Barbagallo ricordo che il blocco dei contratti...

'Gentiloni ha fatto meglio di Renzi' : "Per me Gentiloni ha fatto meglio di Renzi": il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso questo giudizio in un'intervista a Sky Tg24. "Il rapporto con Matteo Renzi non è sempre facile. Detto ...