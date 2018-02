Crediti deteriorati ex BPVi e Veneto Banca conferiti a SGA | Patrizio Miatello | vanno

doBank riceve da REV gestione Crediti deteriorati : (Teleborsa) - doBank ha firmato un accordo con REV gestione crediti alla luce del quale il Gruppo doBank riceverà l'incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di un portafoglio di ...

Atac - è allarme Crediti deteriorati. Scoperto un buco da 100 milioni : Convoca e sconvoca, addiziona e sottrai. Le ultime 48 ore in Campidoglio sono filate così, cercando di trovare la difficile quadratura dei conti di Atac. In ogni modo, a costo di fare nottata sui ...

La Bce ai banchieri "Sui Crediti deteriorati non cambiamo linea" : Nouy (Vigilanza) conferma le nuove regole. Gli istituti italiani sperano nella Commissione Ue Il documento di indirizzo della Banca centrale europea sui tempi per lo smaltimento dei nuovi crediti ...

Vertice in Bankitalia con la Bce per vigilare sui Crediti deteriorati : Il tempo stringe per le banche italiane in vista delle prossime decisioni della Bce sull'"addendum", le nuove regole sulla svalutazione delle sofferenze future e sui portafogli di Npl pregressi. La ...

Intesa Sanpaolo valuta cessione Crediti deteriorati. Dividendo confermato : Intesa Sanpaolo sta considerando opzioni strategiche nell'attività di servicing di crediti deteriorati , comprendenti una cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo, nell'ambito ...

Unicredit - UniCredit Bank Hungary e UniCredit Jelzálogbank vendono Crediti deteriorati : (Teleborsa) - UniCredit alle prese con i crediti in sofferenza. UniCredit Bank Hungary e UniCredit JelzálogBank hanno concluso un accordo con una società finanziaria Ungherese, EOS Faktor Zrt, per la ...

Unicredit - UniCredit Bank Hungary e UniCredit Jelzálogbank vendono Crediti deteriorati : UniCredit alle prese con i crediti in sofferenza. UniCredit Bank Hungary e UniCredit JelzálogBank hanno concluso un accordo con una società finanziaria Ungherese, EOS Faktor Zrt, per la cessione pro-...

Crediti deteriorati : un italiano su sei è in difficoltà : 10 milioni di cittadini hanno ricevuto prestiti dalle banche che non sono in grado di restituire. La politica pensa ad un Giubileo dei debiti -

Crediti deteriorati - media : probabile rinvio piano Bce accantonamenti : La Bce probabilmente rinvierà la presentazione delle proposte sugli accantonamenti a copertura degli "Npl", vale a dire i Crediti deteriorati in pancia alle banche. Lo scrive l'agenzia di stampa ...

Mps : da galassia Fondazione Crediti deteriorati per 275 mln : Roma, 28 nov. (askanews) Nella lista dei primi 100 grandi debitori inadempienti del Monte dei Paschi di Siena (Mps) non poteva, mancare la galassia della Fondazione Mps, la principale parte correlata ...

Togni (Bper) su Bce - serve tempo per applicazione norme sui Crediti deteriorati : Saluzzo (Cn), 27 nov. (Adnkronos) - Nessuna pregiudiziale sulle nuove regole allo studio della Bce sui crediti deteriorati, l'importante, però è che al sistema bancario italiano vengano dati i tempi ...

Togni (Bper) su Bce - serve tempo per applicazione norme sui Crediti deteriorati : Nessuna pregiudiziale sulle nuove regole allo studio della Bce sui crediti deteriorati , l'importante, però è che al sistema bancario italiano vengano dati i tempi necessari per metabolizzare e ...

Banche : la Ue accelera iniziative sui Crediti deteriorati. SDL Centrostudi sorveglia : La crisi economica e del credito, scatenatasi dal 2007, ha generato l’esigenza di migliorare il rafforzamento del credito. Fra le ultime iniziative messe in campo dalla BCE troviamo un documento presentato ai primi di ottobre su come gestire i Non Performing Loans (Npl) delle…Continua a leggere →