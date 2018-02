Così il Piano Casa di Zingaretti condanna i villini storici alla demolizione

Il piano "Abbracciamo un jihadista". Così l'Europa dà casa e lavoro ai killer : Un tempo temevamo i terroristi in arrivo con i barconi. Acqua passata. Ora anche quella paura è superata. Anche perché loro sono già arrivati. Anzi stanno semplicemente tornando. E lo fanno sotto i ...

Il piano Abbracciamo un jihadista. Così l'Europa dà casa e lavoro ai killer : Un tempo temevamo i terroristi in arrivo con i barconi. Acqua passata. Ora anche quella paura è superata. Anche perché loro sono già arrivati. Anzi stanno semplicemente tornando. E lo fanno sotto i nostri occhi, sfruttando la stessa indifferenza e compiacenza che dal 2012 in poi permise a cinquemila di loro di raggiungere Siria ed Iraq. Per capire la facilità con cui i jihadisti europei stanno rientrando nei loro Paesi - e la superficialità con ...

Flat tax - il piano di Berlusconi : Così farò ripartire l'economia : "Con l'introduzione della Flat tax potremo far ripartire l'economia del nostro Paese e cancellare completamente anche le tasse sulla prima auto, sulla prima casa, sulle donazioni e sulla successione". Uno dei punti fondamentali del programma del centrodestra è "meno tasse, meno tasse, meno tasse". A illustrarlo è lo stesso Silvio Berlusconi che, in un video pubblicato oggi su Facebook (guarda qui), ...

Il piano di Berlusconi : Così creiamo posti di lavoro stabili : Tasse e lavoro. Sono queste le priorità del centrodestra in caso di vittoria alle elezioni. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi ufficializzando con un video su Facebook l'accordo con Noi con l'Italia - Udc, la cosiddetta quarta gamba di Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa. "Uniti si vince e la nostra sarà un'autentica rivoluzione liberale, positiva e costruttiva, basata sull'ambizione di far ripartire l'italia", ...

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern

"Così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti del M5S" : Gli 'uomini di George Soros ' avrebbero contribuito a scrivere il programma di governo del Movimento 5 stelle riguardante i migranti: l' 'accusa' proviene da Francesca Totolo che, su Il Primato ...

Piano neve e ghiaccio. Così si prepara San Giovanni al freddo inverno : ...di ditte autorizzate e attrezzate allo sgombero neve o allo spargimento del sale appositamente selezionate e convenzionate nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento per i lavori in Economia ...

Il piano segreto del Pentagono : Così abbiamo studiato gli Ufo : Luis Elizondo è arrivato a dimettersi perché non ne poteva più di segreti. Lo ha ammesso lui stesso, ex funzionario dell'intelligence militare, troppi silenzi quando c'era bisogno di dire, di allargare il campo anche per ottenere maggiori finanziamenti che per Elizondo erano sempre insufficienti. Ora, è principalmente grazie a lui, alle sue ammissioni, che a ritroso si ricostruisce il puzzle e la storia sembra uscita direttamente da un ...

Un Piano paneuropeo della mobilità ciclabile - Così l’Ue punta a città più salubri e vivibili : “Nel 2019 Vienna ospiterà i ministri Ue dei Trasporti, dell’Ambiente e della Salute con l’obiettivo di adottare un Piano paneuropeo per la mobilità ciclabile“. così Francesca Racioppi, dell’ufficio Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della presentazione del XIII Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa) che ...

Il piano anti-Salvini di Silvio L'obiettivo è l'inciucio con il Pd Così 'usa' Maroni - Bossi e Meloni : Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il vecchio adagio popolare spiega perfettamente la strategia politica di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia assicura di puntare alla vittoria del Centrodestra unito alle elezioni politiche del 2018 ma i sospetti che in realtà il piano sia ben diverso sono numerosi

Bollo auto - il piano per cancellarlo : Così si può azzerare la tassa più odiata dagli italiani : Via il Bollo auto , la tassa più odiata dagli italiani. Si avvicinano le elezioni e la parola magica è 'fisco'. Silvio Berlusconi , che l'argomento lo conosce forse meglio di chiunque altro, non a ...