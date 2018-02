Coppa del Mondo | Goggia torna sul podio | 2a nella libera di Garmisch

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli in vetta : Andiamo a scoprire le classifiche della Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Feldberg (domani si bissa). In testa Michela Moioli e Pierre Vaultier. Uomini Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Pierre Vaultier 5120 2 Alex Pullin 4086 3 Alessandro Hämmerle 3580 4 Omar Visintin 2680 5 Mick Dierdorff 2264 Donne Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Michela Moioli 5630 2 Chloé Trespeuch 5000 3 Nelly ...

Sci : Coppa del Mondo - Goggia terza in Germania : La Goggia è leader della classifica di disciplina e potrebbe vincere la Coppa del Mondo di discesa. Tags: Sci , Coppa del Mondo Tutte le notizie di Sci

Coppa del Mondo : ancora Moioli - l'azzurra trionfa anche a Feldberg : A sei giorni dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang2018, l'azzurra conquista il suo terzo successo stagionale in Coppa del Mondo, tagliando il traguardo di Feldberg , ...

Sci : Coppa del Mondo - Goggia 3ª nella cronometrata di Garmisch : ROMA - L'azzurra Sofia Goggia in 1.39,82 ha ottenuto il terzo miglior tempo nell'unica prova cronometrata della discesa di Coppa del Mondo di Garmisch . La prima discesa con partenza da quella di superG , è già in programma oggi, sabato 3 febbraio, e la seconda domani alle 12.30 su tutto l'intero tracciato e cioè quello su cui è ...

Sci Alpino - Lindsey Vonn festeggia l’ottantesima vittoria in Coppa del Mondo a Garmisch! Seconda una grande Sofia Goggia : Lindsey Vonn brucia di due centesimi Sofia Goggia e festeggia l’ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La campionessa americana trionfa nella discesa, in versione sprint, di Garmisch Partenkirchen, imponendosi davanti all’azzurra in un duello che si potrà ripetere già nella gara di domani e soprattutto alle ormai imminenti Olimpiadi di PyeongChang. Su una Kandahar ridotta, Vonn ha fatto la differenza nella parte alta di ...

Snowboardcross - Michela Moioli DOMINA a Feldberg! L’azzurra vince ancora e allunga in Coppa del Mondo! : Le Olimpiadi di PyeongChang si avvicinano e Michela Moioli batte ancora un colpo. L’atleta di Alzano Lombardo conquista il sesto podio consecutivo in Coppa del Mondo di Snowboardcross andando a trionfare (per la seconda volta in questa stagione) sulle nevi teutoniche di Feldberg. Gara strepitosa dell’azzurra che ha DOMINAto in lungo e in largo nella giornata di oggi: nessuna è riuscita ad impensierire la stella della squadra ...

Sci - Coppa del Mondo : super Goggia seconda in discesa dietro alla Vonn : In corso la discesa di Garmisch e, attualmente dopo la partenza di 13 atlete, Sofia Goggia è seconda per soli 2 centesimi , sono 60 centimetri dopo 2180 metri di pista, a Lindsey Vonn, che è la più ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Hakuba 2018 : Akito Watabe domina davanti al proprio pubblico - secondo posto per Jan Schmid : La prima Gundersen di Hakuba (Giappone), dove è in corso la settima tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica, va come da pronostico al padrone di casa Akito Watabe, che domina la gara e rimane saldamente in testa alla classifica generale. Alle sue spalle troviamo il norvegese Jan Schmid e il tedesco Manuel Faisst. Watabe aveva già di fatto ipotecato la vittoria con un salto praticamente perfetto dal trampolino lungo HS134, andando a ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia in DIRETTA : il giorno del doppio. Azzurri - serve l’occhio della tigre per volare sul 2-1 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del confronto tra Giappone ed Italia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Davis 2018. Una giornata decisiva per gli Azzurri, con la sfida che al termine del day-1 è sull’1-1. Spetterà molto probabilmente alla coppia di vecchio corso Fabio Fognini-Simone Bolelli affrontare McLachlan/Uchiyama e non saranno ammesse distrazioni. Serviranno gli occhi della tigre alla coppia ...