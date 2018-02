Coppa Davis 2018 Giappone Italia streaming video e diretta tv | orario delle partite

Coppa Davis : l’Italia vince il doppio e si porta sul 2-1 : Coppa Davis: l’Italia vince il doppio e si porta sul 2-1 L’Italia si porta in vantaggio nel confronto con il Giappone valido per il primo turno del World Group di Coppa Davis. Merito di Fabio Fognini e Simone Bolelli, che hanno ottenuto il successo nel doppio: adesso il punteggio è di 2-1 per gli azzurri, […] L'articolo Coppa Davis: l’Italia vince il doppio e si porta sul 2-1 sembra essere il primo su NewsGo.

Coppa Davis 2018 : i risultati di sabato 3 febbraio. Francia e Spagna in vantaggio - Kazakistan e Stati Uniti ai quarti di finale : La seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Davis 2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi cosa ha riservato questo day-2 nei match di doppio in programma. Detto del successo degli azzurri di Corrado Barazzutti contro il Giappone a Morioka, possono sorridere sia la Francia che la Spagna, reduci da un venerdì più complicato del previsto. Alla Halle Olympique di Alberville il duo transalpino composto dagli esperti Nicola Mahut e ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-2 : le pagelle degli azzurri. Simone Bolelli che rovescio! Fabio Fognini a fasi alterne : L’Italia ha concluso la seconda giornata di Coppa Davis in vantaggio: 2-1 con il Giappone. Il match di doppio ha sorriso a Fabio Fognini ed a Simone Bolelli, vittoriosi contro la coppia nipponica composta da Ben McLachan/Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-5 6-7 7-6 7-5. Di seguito le pagelle degli azzurri. Simone Bolelli 8: Un giocatore che ha solo il dritto? Assolutamente no. Il tennista di Budrio, con il suo rovescio, sorprende ed è ...

Coppa Davis - Barazzutti : 'Ci godiamo il momento - ma è lunga' : Roma, 3 feb. , askanews, Capitan Barazzutti non ha avuto dubbi ad affidarsi al nostro doppio più collaudato, quello formato da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Il ligure e il bolognese, capaci nel 2015 ...

Coppa Davis - Giappone-Italia 1-2 - A Bolelli-Fognini il doppio : Roma, 3 feb. , askanews, Italia in vantaggio per 2-1 sul Giappone al termine della seconda giornata della sfida di Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018 in corso sul veloce indoor ...