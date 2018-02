Controlli in stazione Circum | 15enne denunciato | addosso aveva un manganello

Londra - allarme alla stazione di Oxford Circus. Interviene la polizia : Controlli in strada e metropolitana chiusa : allarme di natura non ancora chiarita alla stazione della metropolitana di Oxford Circus, nel centro dello shopping di Londra, dove la polizia e intervenuta e la gente é stata vista fuggire precipitosamente. La stazione é stata evacuata e per il momento é chiusa, conferma Scotland Yard sul suo profilo Twitter, precisando che gli agenti “stanno investigando un incidente” che riguarda “un passeggero”. Al momento non vi sono ...