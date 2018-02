Consiglio di Stato | I direttori stranieri dei musei restano in carica

Musei - Consiglio di Stato mette in discussione i direttori stranieri : È il contenuto della sentenza pubblicata oggi in merito a un ricorso presentato nei mesi scorsi da una delle candidate alla guida del Palazzo Ducale di Mantova...

Musei - Consiglio di Stato frena su stranieri : La decisione assunta oggi riguarda, nello specifico, due posizioni: quella di Peter Assmann per la nomina al Palazzo Ducale di Mantova e quella di Martina Bagnoli alla Galleria estense di Modena. La reazione del ministro Franceschini: Difficile fare riforme in Italia. Cosa penseranno nel mondo?

Musei - Consiglio di Stato : “Selezione dei direttori corrette”. Ma sugli stranieri frena. Franceschini : ‘Difficile fare riforme’ : Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar sul ricorso per le procedure di selezione dei direttori dei Musei, ma rimette in discussione l’apertura agli stranieri, sulla quale dovrà pronunciarsi l’adunanza plenaria Non c’è pace per la riforma voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che negli scorsi mesi era stata ‘bocciata’ dal Tribunale amministrativo prima che proprio il Consiglio di ...

Il Consiglio di Stato ha rimandato il proprio giudizio sui direttori stranieri nei musei italiani : Il Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, ha emesso una sentenza che rimanda a successive discussioni la decisione sulla possibilità, per i musei italiani, di avere direttori stranieri. La decisione è stata presa dalla sesta sezione The post Il Consiglio di Stato ha rimandato il proprio giudizio sui direttori stranieri nei musei italiani appeared first on Il Post.

Politecnico : il Consiglio di Stato boccia i corsi solo in inglese : Dal 2014 l'ateneo tiene il 60% dei corsi magistrali e di dottorato in lingua straniera, approvati ogni anno dal ministero. E non è l'unica università in Italia

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese : Il Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, ha respinto il ricorso del Politecnico di Milano sulla possibilità di tenere corsi esclusivamente in lingua inglese. La vicenda era iniziata nel 2012, quando il Senato accademico del Politecnico The post Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese appeared first on Il Post.

