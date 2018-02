Consigli Fantacalcio Serie A Le dritte per la 23a giornata | Higuain | Dzeko e Mertens

Consigli Fantacalcio 23^ Giornata Serie A 2017-2018 : Sorprese di giornata! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 23^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Riparte la Serie A, dopo la Coppa Italia, riparte dunque il Fantacalcio. E come da consueta abitudine, ecco la nostra guida: Consigli Fantacalcio! Siete pronti alle Sorprese di Giornata? Andiamo a vedere cosa ci offre la 23^ di campionato. La 23^ Giornata di Serie A, ...

Consigli Fantacalcio serie A : chi prendere dopo la 22esima giornata : La 22esima giornata di serie A è andata in archivio. Il Napoli è rimasto primo davanti alla Juventus nell'appassionante duello scudetto, ma non sono mancati i risultati a sorpresa. Si sono messi in mostra dei nuovi giocatori, alcuni appena arrivati in serie A, che potrebbero essere tra gli elementi da prendere alla prossima asta di riparazione del Fantacalcio. In molti aspettano la chiusura del calciomercato per programmare questo appuntamento, ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 22a giornata : Quagliarella - Chiesa e Mertens. Assistman : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 22a giornata: Quagliarella, Chiesa e Mertens. Eccovi i nostri Consigli in vista del prossimo turno del campionato di calcio(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:52:00 GMT)