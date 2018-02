Consigli Fantacalcio Serie A Dritte per la 23^ giornata | le delusioni di questa stagione

Consigli Fantacalcio 23a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 23a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 23a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23a giornata : la top 11 di questa settimana : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:24:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23a giornata : chi acquistare dopo il mercato : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:21:00 GMT)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23a giornata : Higuain - Dzeko e Mertens : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:52:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 23^ Giornata Serie A 2017-2018 : Sorprese di giornata! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 23^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Riparte la Serie A, dopo la Coppa Italia, riparte dunque il Fantacalcio. E come da consueta abitudine, ecco la nostra guida: Consigli Fantacalcio! Siete pronti alle Sorprese di Giornata? Andiamo a vedere cosa ci offre la 23^ di campionato. La 23^ Giornata di Serie A, ...