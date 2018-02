Come cambia la relazione banca-cliente con la trasformazione digitale

Come scambiare denaro tra amici via smartphone in sette app : (Immagine: pixabay.com) Dire addio al denaro contante si può. Anche nelle spese minime di tutti i giorni e nelle transazioni P2P (peer-to-peer), cioè i piccoli pagamenti tra amici. Oggi grazie a un’app si può dividere il conto al ristorante, le spese di un viaggio o la colletta per un regalo di compleanno. I soldi passano di mano di mano in un paio di clic senza commissioni aggiuntive, rendendo la vita più facile ai generosi (e agli smemorati). ...

Modalità Tipo Su Instagram : Come Cambiare Carattere Nelle Storie : Instagram: arriva la nuova Modalità “Tipo” Nelle Storie su Android e iOS. Come fare Storie su Instagram solo con scritte e Cambiare font o Carattere usando la Modalità “Tipo” Modalità Tipo Su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a […]

WhatsApp - ecco Come non perdere conversazioni chat se cambiate numero telefonico Video : Quanti numeri di telefonia mobile un utente cambia negli anni? Beh, ci sono gli stoici che hanno lo stesso numero telefonico fin dal primo #Smartphone acquistato, ma ci sono molti che invece li cambiano per svariati motivi. Il problema principale di un cambio di numero è che spesso a questo vengono associate le applicazioni scaricate sugli smartphone, da WhatsApp [Video] a #Telegram, fino a Messenger di Facebook. Proprio il cambiare il numero ...

Pippo Baudo / Dal primo Sanremo all’ultimo : ecco Come cambia la sua TV - “Mi sono divertito!” (L’intervista) : Pippo Baudo, L'intervista di Maurizio Costanzo: il conduttore siciliano farà una lunga chiacchierata con il giornalista romano nella seconda serata della rete ammiraglia Mediaset.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:09:00 GMT)

Come cambiare password Spotify : ... il primo passo fondamentale che devi compiere è quello di collegarti all'apposita sezione di gestione del tuo profilo sul famoso servizio per la musica in streaming tramite il browser Web. Per ...

Come sono cambiate le strategie di marketing - oggi? : "Nel mondo digitale di oggi, le aziende dovrebbero essere reattive e connesse con i propri clienti. Non è sufficiente vendere prodotti eccellenti perché i clienti vogliono un'esperienza a 360 gradi ...

No acqua? No cibo! Come adeguarsi ai cambiamenti climatici in Romagna : ... Marco Gambi - che, alla luce delle conseguenze dei cambiamenti climatici e della siccità, riguardano da vicino tutti noi, l'intera società, dall'agricoltura alla politica, tutti chiamati a fare la ...

Macron non è Come Renzi. Vuole cambiare la Costituzione ma non con un referendum : Quante volte abbiamo letto (e sentito) che Matteo Renzi è il "Macron italiano" e, per converso, che Macron è il "Renzi francese". Sbagliato, sbagliatissimo e non solo per la storia e il curriculum (professionale oltre che politico) dei due leader. E per averne una prova basta confrontare due immagini, una recente, di pochi giorni fa a Palais du Luxembourg, sede del Senato francese, e l'altra più lontana, di tre anni fa, ...

Come cambia il tempo : i giorni della merla senza freddo e con il sole : Le mezze stagioni non ci sono più, ma nemmeno i giorni della merla sono più quelli di una volta. La tradizione, almeno quest'anno, non verrà rispettata. Viene quindi smentita la credenza popolare che ...

Dieci anni - un secolo : 2007-2017 - Come la crisi ha cambiato l'Italia : ... la pubblicazione contiene 15 saggi di firme celebri, tra cui quella del ministro dell'Istruzione e dell'Università, Valeria Fedeli, del sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta e del ...

Fair play finanziario - obbligatori i bilanci on line : Come cambia il calcio : Ce n'è una rilevante di natura politica. Il Consiglio d'Europa ha approvato mercoledì scorso un documento, votato a larghissima maggioranza dall'assemblea parlamentare, in cui invita l'Unione Europea ...

Alle imprese piace donna. E over 45. Come cambia l'occupazione femminile : Donna tra i 45 e i 60 anni? Non è la categoria più sfavorita del mondo del lavoro. Anzi. E' quanto emerge da una ricerca realizzata dall'università Cattolica (team di ricerca coordinato dalla ...

Genoa - non solo Pereira : in arrivo nuovi colpi per Ballardini - ecco Come cambia l’11 del Grifone : 1/14 Perin (Foto LaPresse/Valerio Andreani) ...