Chirurgia estetica | boom di interventi di ringiovanimento della vagina

Geordie Shore : tutti interventi di Chirurgia estetica a cui si sono sottoposte da Charlotte Crosby - Vicky Pattison &co : La trasformazione delle ragazze di Geordie Shore è sotto gli occhi di tutti: da un lato, ci sono Marnie e Chloe che mirano ad assomigliare sempre di più alle Kardashian-Jenner; dall’altro c’è Vicky Pattison che non ha intenzione di mettersi a dieta in vista del matrimonio (anche perché è già bellissima così). Poi c’è Charlotte che ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto in cui non riusciva a contenere il seno ...