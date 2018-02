Chi è Luca Traini | l' uomo fermato per le sparatorie a Macerata

Chi è Luca Traini - l'uomo che ha sparato a Macerata : Si chiama Luca Traini . Ha 28 anni ed è originario delle Marche. E' l'uomo che ha sparato all'impazzata dalla sua auto per le strade di Macerata , ferendo 6 immigrati . Quando è sceso, si è avvolto in ...

Chi è Luca Traini - l'uomo che ha sparato a Macerata che su Facebook vogliono 'Presidente' : Si chiama Luca Traini , ha 28 anni, non ha precedenti con la giustizia e risiede a Tolentino, l'uomo che questa mattina ha sparato diversi colpi di pistola dalla propria auto ferendo sei persone a ...

Chi è Luca Traini - l'uomo che ha sparato a Macerata che su Facebook vogliono 'Presidente' : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni, non ha precedenti con la giustizia e risiede a Tolentino, l'uomo che questa mattina ha sparato diversi colpi di pistola dalla propria auto ferendo sei persone a Macerata, una di queste secondo fonti ospedaliere è in pericolo di vita. Da quanto è emerso in queste ore, nel 2017, Traini, che ha militato a lungo negli ambienti di estrema destra, si era candidato con la ...