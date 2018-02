Chi è Luca Traini | l' uomo che ha sparato a Macerata che su Facebook vogliono ' Presidente'

: Il tricolore al collo, il saluto romano, la testa rasata: chi è Luca Traini, l'uomo fermato per la sparatoria contr… - Corriere : Il tricolore al collo, il saluto romano, la testa rasata: chi è Luca Traini, l'uomo fermato per la sparatoria contr… -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2018) Si chiama, ha 28 anni, non ha precedenti con la giustizia e risiede a Tolentino, l'che questa mattina hadiversi colpi di pistola dalla propria auto ferendo sei persone a, una di queste secondo fonti ospedaliere è in pericolo di vita. Da quanto è emerso in queste ore, nel 2017,, che ha militato a lungo negli ambienti di estrema destra, si era candidato con la Lega Nord al consiglio comunale di Corridonia, sempre nel maceratese. Nel suo programma c'era anche il "controllo degli extracomunitari". Corridonia è la stessa città dove è presente la comunità di recupero Pars, quella da dove era fuggita lo scorso 29 gennaio Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma trovata morta mercoledi 31 gennaio, fatta a pezzi e gettata in una stradina di ...