Chi è Luca Traini | 28 anni Nel 2017 candidato della Lega L’arresto | video |foto

Chi è Luca Traini - l'ex candidato della Lega che ha sparato a Macerata : Ha 28 anni ed è di Tolentino. Nel 2017 si era presentato con il Carroccio al consiglio comunale di Corridonia. Prese zero preferenze

Luca Traini - ecco Chi è l'uomo che ha seminato il panico a Macerata : Luca Traini, 28 anni, originario delle Marche. Alto 1.80, la testa rasata, lo sguardo da duro. Nel 2017 si candidò alle elezioni comunali di Corridonia, in lista con la Lega Nord: prese 'zero' ...

Luca Traini - Chi è l'uomo delle sparatorie di Macerata. Nel 2017 si candidò con la Lega : Luca Traini, il 28enne arrestato a Macerata come presunto responsabile degli spari esplosi in mattinata ROMA Si chiama Luca Traini l'uomo che questa mattina, a bordo di un'Alfa nera, ha ferito almeno ...

Rai a De Luca : 'AttacChi strumentali al Tgr e al servizio pubblico' : 'La Rai respinge gli attacchi rivolti dal governatore della Campania Vincenzo de Luca al servizio pubblico radiotelevisivo e in particolare alla Tgr Campania, giudicandoli inaccettabili sia nei modi ...

Macerata : Chi è Luca Traini - il 28enne che ha sparato sugli immigrati. Vicino ad ambienti di estrema destra e incensurato : incensurato e di Macerata. Luca Traini, l’uomo che ha sparato a bordo di un’auto contro alcune persone di colore per le strade del capoluogo marchigiano, è Vicino agli ambienti dell’estrema destra e ha 28 anni. L'articolo Macerata: chi è Luca Traini, il 28enne che ha sparato sugli immigrati. Vicino ad ambienti di estrema destra e incensurato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luca Vismara/ Amici 17 - duro scontro con Rudy Zerbi. "Ecco il perché dei miei mancati sChieramenti" : Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:41:00 GMT)

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : nuove eliminazioni in arrivo? Luca - Yaser e Filippo a risChio : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:27:00 GMT)

Georgette Polizzi e Luca Dorigo/ "Sono sChietta - dico quello che penso anche a mio discapito" : Georgette Polizzi, ospite di Barbara d'Urso ha lanciato una nuova pesantissima accusa contro il suo ex Luca Dorigo: è lui la causa della sua grave malattia?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 00:30:00 GMT)

Recensione : “Chiamami col tuo nome” il capolavoro che fa approdare Luca Guadagnino agli Oscar : In una placida Crema dell’’83, in cui la vita scorre in simbiosi con la natura, la musica, i libri e l’arte, due ragazzi, il diciassettenne italiano Elio e il ventiquattrenne americano Oliver, maturano tra loro un’amicizia che ben presto si trasformerà in un amore appassionato e travolgente, capace di trasportare il telespettatore in un mondo a parte, quello ricreato con magistrale abilità dal regista italiano Luca Guadagnino. Ispirata al ...

LUCA VARANI/ Manuel Foffo - Corte d’Appello ordina perizia psiChiatrica : il padre - “è un caso da ergastolo!” : LUCA VARANI, al via il processo d'Appello a carico di Manuel Foffo accusato di aver massacrato il 23enne romano. Giudici ordinano perizia psichiatrica, incredulo il padre della vittima.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:22:00 GMT)

La Corte d'appello dispone la perizia psiChica per Manuel Foffo - accusato dell'omicidio di Luca Varani : Saranno i risultati di una perizia medico-legale a verificare la capacità d'intendere e volere di Manuel Foffo, sotto processo in appello a Roma per la vicenda della morte di Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. L'ha deciso la prima Corte d'assise d'appello. Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione lo scorso febbraio con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario aggravato ...

LUCA BASTIANELLO/ "Mia figlia Sophia Grace ha risChiato veramente di morire durante il parto!" : LUCA BASTIANELLO ha presentato la figlia Sophia Grace e la moglie Kim Vu con un'intervista rilasciata a Diva e Donna. L'attore ha dichiarato che la figlia ha rischiato di non farcela.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 07:48:00 GMT)

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli/ Doppia Difesa : “Perché non ci ha Chiamate?” : Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli per l'attacco a Doppia Difesa: “Perché non ci ha chiamate?”. La conduttrice svizzera replica alla giornalista in un'intervista(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 00:45:00 GMT)

UOMINI E DONNE REGISTRAZIONE/ Trono Over : Ida Chiude con Riccardo per Gianluca? : UOMINI e DONNE REGISTRAZIONE Trono Over: Gemma Galgani sta uscendo con Raffaele che, tuttavia, è meno entusiasta di lei. Nuova delusione in arrivo per la dama?(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:26:00 GMT)