Che fine avevano fatto le Spice Girls?

"Questa è la fine Che devi fare". Foto choc di Boldrini sgozzata su Facebook : "sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici": è quanto scritto su un terribile Fotomontaggio della testa insanguinata del presidente della Camera Laura Boldrini. Il post apparso su Facebook è stato reso noto dai Sentinelli di Milano, che lo hanno diffuso sulla loro pagina social, facendo nome e cognome di chi lo ha pubblicato, e prontamente rimosso. ...

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione Che prende piede dietro il folle gesto di quell’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e precipitazioni - criticità estesa anChe per il fine settimana : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione dell’avviso emesso ieri, con indicazione che dal primo mattino di domani, sabato 3 febbraio e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio ‘il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Inoltre si prevedono ...

Office 2019 : Microsoft conferma Che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...

“Ecco Che fine ha fatto e com’è oggi Giampiero Galeazzi”. Lo avete dimenticato? Prima giornalista sportivo di punta poi infaticabile collaboratore a Domenica In al fianco della Venier. Infine - improvvisamente scomparso dai radar. Adesso però la luce si accende di nuovo su “Bisteccone” ed è proprio Mara a farlo : Già il nome, 90 special, è di quelli che stringe il cuore. Se poi arriva Mara Venier e tira fuori un pezzo da novanta come Giampiero Galeazzi ecco che la lacrimuccia scende. E scende la lacrima, sale la domanda: ma che fine ha fatto il popolare bisteccone? Sta bene pochi giorni fa è intervenuto a Un giorno da pecora dove ha bacchettato le sorelle Parodi per questa non esaltante edizione di Domenica In. “La sto vedendo e mi si stringe il ...

Giampiero Galeazzi Che fine ha fatto? Mara Venier ricorda 'bisteccone' a 90 Special : Mara Venier a 90 Special fa un tuffo nei ricordi della storica Domenica In di cui è stata conduttrice in diverse edizioni ma in tanti si sono chiesti come stia Giampiero Galeazzi e che fine abbia ...

Ispica - Che fine ha fatto il bando Ncc? : Facendosi portavoce delle richieste dei cittadini il consigliere chiede all'amministrazione che fine abbia fatto il bando per l'attività di noleggio

Il Segreto / Anticipazioni puntata serale 31 gennaio : Camila affranta dal dolore - Che fine ha fatto Belen? : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 31 gennaio: Donna Francisca decide di far vivere Cristobal alla villa, Camila cerca di perdonare Hernando mentre Matias(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:06:00 GMT)

Biotestamento - attivi gli sportelli per la consegna delle disposizioni sul fine vita. Cappato : “PoChe conoscenze negli uffici” : La leggi sul fine vita entra in vigore anche in pratica: da oggi, mercoledì 31 gennaio, è possibile consegnare negli uffici comunali le disposizioni anticipate di trattamento (Dat), ovvero il cosiddetto testamento biologico. La norma prevede la creazione dei registri comunali dove ogni persona può depositare la dichiarazione sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o esprimere ...

Terremoto Centro Italia : la galleria Che collega Norcia ad Arquata riapre a fine febbraio : La galleria San Benedetto sulla SS685 “Tre Valli Umbre” che collega Norcia ad Arquata del Tronto, sarà riaperta al traffico a fine febbraio: lo ha reso noto l’Anas in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ai cantieri per il ripristino della viabilità dopo il sisma. La galleria “San Benedetto” era stata chiusa a seguito dei danni causati dalla scossa del 30 ottobre 2016: verrà ...

Uomini e Donne - Emanuele Mauti : la fine con Sonia? “È stata anChe colpa mia” : Uomini e Donne, Emanuele Mauti e la fine della storia d’amore con Sonia Lorenzini: “L’ho presa come una sconfitta personale, è stata anche colpa mia” È passato diverso tempo da quando Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini hanno deciso di porre fine alla loro relazione. Le loro strade ormai si sono divise ma, a distanza di […] L'articolo Uomini e Donne, Emanuele Mauti: la fine con Sonia? “È stata anche colpa ...

La commissione di inchiesta sulle banChe alla fine cosa ha concluso? : Dall'attribuzione di maggiori poteri alla Banca d'Italia e alla Consob , a un archivio comune delle ispezioni, fino all'introduzione di regole più stringenti per l'innalzamento delle competenze dei ...

Commissione banChe - la fine è nota : non c'è conclusione condivisa - solo il testo votato dalla maggioranza : 'Abbiamo risposto ai criteri istituzionali' commenta il presidente Casini. Ben diverso il giudizio di Cinquestelle e Fratelli d'Italia che criticano la relazione e puntano il dito sulle connessioni ...

Napoli - Che fine ha fatto Younes? Il giocatore è sparito! : In casa Napoli l’acquisto di Amin Younes si è tinto di giallo. Il giocatore e il suo entourage erano presenti al San Paolo per Napoli-Bologna dopodichè, secondo quanto riportato da ‘Radio Crc’ sono letteralmente spariti. L’esterno tedesco ha già sostenuto le visite mediche con i partenopei e firmato con gli azzurri per il prossimo luglio, ma nei giorni scorsi era stato raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni di ...