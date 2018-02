C’è posta per te – Quarta puntata del 3 febbraio 2018 – Ospiti Carlo Conti e i rapper

Carlo Conti - J-Ax e Fedez a C’è posta per Te : “C’è Posta per Te” torna domani, sabato 3 febbraio, con una quarta puntata ricca di emozioni, sentimenti e ospiti d’eccezione! Simbolo delle storie del programma più amato del sabato sera è la famosa busta, che rappresenta una speranza per le persone che si rivolgono a Maria De Filippi, spinti dalla necessità di ritrovare affetti mai dimenticati, di dichiarare i sentimenti ai propri cari o di ricostruire legami familiari ...

C’è posta per te - puntata del 3 febbraio : ospiti Carlo Conti - J-Ax e Fedez : C’è posta per te 2018, quarta puntata di sabato 3 febbraio: ecco gli ospiti di Maria De Filippi. C’è posta per te 2018, ospiti della puntata di sabato 3 febbraio Questa settimana sono in studio a regalare un momento emozionante e indimenticabile tre ospiti: il conduttore Carlo Conti e i rapper Fedez e J-Ax. C’è […] L'articolo C’è posta per te, puntata del 3 febbraio: ospiti Carlo Conti, J-Ax e Fedez proviene da ...

C’è posta per te : Carlo Conti - Fedez e J-Ax ospiti della quarta puntata – Foto : C'è Posta per Te - Carlo Conti e Maria De Filippi Uno scambio equo e solidale. Si potrebbe definire così la staffetta che ha per protagonisti il numero uno in casa Rai, Carlo Conti, e la numero uno in casa Mediaset, Maria De Filippi: dopo che quest’ultima è stata ospite di lui a Tale e Quale Show lo scorso novembre, ecco che Conti si accinge a raggiungerla a C’è Posta per Te nella puntata in onda domani. C’è Posta per te: ...

C’è posta per te : Carlo Conti e gli altri ospiti di Maria De Filippi : Anticipazioni C’è posta per te: Maria De Filippi chiama Carlo Conti Domani sera, sabato 3 febbraio, andrà in onda la quarta puntata di C’è posta per te in prima serata su Canale 5, programma di grandissimo successo che anche nella scorsa puntata si è confermato leader negli ascolti. Questa settimana a regalare un momento emozionante e indimenticabile saranno tre grandi ospiti, due cantanti e un conduttore molto amico di Maria De ...

Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proposta C’è stata : Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La richiesta Karina Cascella nelle sue comparse televisive è sempre riuscita, in un modo o nell’altro, a far parlare di sé. Il carattere forte e irriverente dell’opinionista di Barbara D’Urso ha spesso diviso i suoi seguaci sui social che, sotto i post pubblicati di Karina, hanno sempre ribadito la propria […] L'articolo Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proposta ...