C' è posta per te | la sorpresa di Claudia a Tonino | in studio entra Carlo Conti

Carlo Conti si commuove a C’è posta per te : C’è posta per te: Carlo Conti piange per la storia di Claudia A C’è posta per te, Carlo Conti è stato ospite della prima storia della quarta puntata. Come ogni sabato, Maria De Filippi ha iniziato la prima storia con un regalo. Anche l’ex conduttore del Festival di Sanremo non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione. Claudia ha voluto ringraziare il padre, un padre non di sangue, ma che l’ha cresciuta ...

C'E' posta per TE 2018 / Ospiti e diretta : la sorpresa di Claudia a Tonino (Quarta puntata)

CARLO CONTI DA MARIA DE FILIPPI/ La conduttrice lo stuzzica a C'è posta per te : "Staresti bene a Canale 5" : CARLO CONTI protagonista di una sorpresa nella puntata di C’è Posta per te. Sul palco dell’Ariston insieme a Baudo e Fazio per tenere a battesimo il nuovo Sanremo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:32:00 GMT)

