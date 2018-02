C' E' POSTA PER TE 2018 Ospiti e diretta | Maurizio non vuole far pace con Francesco

C'è POSTA PER te - Salvatore in lacrime chiede perdono ma Silvia è impassibile : 'Sei un buon attore' : La seconda storia di C'è posta per te è una storia d'amore finita male. Salvatore vuole scusarsi con Silvia dopo averla tradita per diverso tempo. Le sue bugie e le scappatelle hanno portato la donna ...

C’è POSTA PER te - Maria De Filippi imbarazzata : “Non trovo i termini” : Maria De Filippi in imbarazzo a C’è posta per te Questa sera, sabato 3 febbraio, a C’è posta per te è andata in onda la storia di un amore interrotto. Salvatore ha voluto chiedere scusa a Silvia per averla tradita per un anno e mezzo con una donna più matura. La ragazza è stata trasferita da Napoli a Frosinone per lavoro e, quindi, tornava nella sua città nel fine settimana. Dopo un periodo di vacanza con Silvia, Salvatore aveva ...

C’è POSTA PER te - Salvatore respinto : Silvia nuova tronista di Uomini e Donne? : C’è posta per te, Silvia chiude la busta all’ex fidanzato Salvatore: il pubblico la vuole a Uomini e Donne Con grande soddisfazione del pubblico, Silvia ha chiuso la busta all’ex fidanzato Salvatore a C’è posta per te. La ragazza non è riuscita a perdonare il giovane per il suo tradimento. Salvatore ha infatti tradito la […] L'articolo C’è posta per te, Salvatore respinto: Silvia nuova tronista di Uomini e ...

C'è POSTA PER Te : il pianto di Carlo Conti - cosa lo ha fatto commuovere? : Quarta puntata di C'è Posta per Te, in onda su Canale 5, che anche quest'anno ha confermato il grande successo di ascolti delle scorse edizioni. Merito della grande capacità di Maria De Filippi, la conduttrice che, attraverso le sue storie di persone comuni riesce ad emozionare e far commuovere milioni di telespettatori che la seguono e che le sono fedeli. Il tutto, con le ospitate di personaggi famosi, italiani ed internazionali. In questa ...

C'è POSTA PER te - la sorpresa di Claudia a Tonino : in studio entra Carlo Conti : La prima storia di C'è posta per te racconta di un regalo, quello che Claudia vuole fare a Tonino. L'uomo ha ricoperto un ruolo importantissimo nella sua vita: 'Da piccola ricordo che non volevi solo ...