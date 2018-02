Catania : anche l'aeroporto festeggia la patrona Sant'Agata (2) : (AdnKronos) - La giornata con maggiore traffico è proprio quella di oggi, sabato 3 febbraio, che per tradizione vede l’inizio dei festeggiamenti per la Santa patrona con il concerto serale in Piazza Duomo seguito dallo straordinario spettacolo dei fuochi d’artificio: oggi sono attesi circa 9.000 pas

Migranti - a Catania nave Diciotti con 86 superstiti. A bordo anche 8 cadaveri : Sono tutte donne le otto persone che non ce l'hanno fatta e che sono stati recuperati dai soccorritori, che hanno proseguito per tutta la notte, senza esito, le ricerche di eventuali dispersi. Intanto sono state avviate le prime indagini sulla tragedia

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : frena anche il Catania - colpi Bisceglie e Sicula Leonzio! : Risultati Serie C: le Classifiche aggiornate e la diretta live score delle partite: nella 18^ giornata Lecce, Catania e Trapani pareggiano lasciando tutto invariato, il Livorno va in fuga(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 22:19:00 GMT)

A Catania anche un piccolo "pusher" di soli sei anni : aiutava il convivente della madre nello spaccio di marijuana e cocaina : anche un bambino di sei anni spacciava la droga a Catania. Forse convinto fosse un gioco, aiutava il convivente della sua mamma, pusher di professione, a smerciare marijuana e cocaina, al civico 3 di viale Biagio Pecorino, in una delle piazze di spaccio più remunerative del suk della droga a Librino. Emerge dalla maxi operazione antidroga scattata oggi a Catania, che ha sgominato un vasto traffico all'ombra della mafia, con 36 arresti e ...