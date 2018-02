: Caserta, padre chiede di poter incontrare la professoressa accoltellata dal figlio per scusarsi. Ma lei: “Non è il… - Cascavel47 : Caserta, padre chiede di poter incontrare la professoressa accoltellata dal figlio per scusarsi. Ma lei: “Non è il… -

(Di sabato 3 febbraio 2018) Ha chiesto diFranca Di Blasio, ladi italianogiovedì scorso, perrle scusa del gesto compiuto dal17enne. L’uomo, che vende auto usate, è apparso, a quanto riferito, molto provato da quanto accaduto. Ma lei, dimessa dopo 48 ore di ricovero dall’ospedale di Maddaloni, con un taglio lungo alla guancia e 32 punti di sutura, non ha voglia di parlare: “Vuole incontrarmi perrmi scusa? Non credo sia il momento“. Intanto, lunedì 5 febbraio è in programma l’udienza di convalida del fermo del ragazzo che, durante un’interrogazione nella sua classe, la quarta dell’istituto superiore Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di, ha tirato fuori il coltello e poi ha accoltellato laDi Blasio, causandole una profonda ferita alla guancia sinistra. La docente è stata dimessa ...