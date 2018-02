Casa Sanremo apre i battenti con la Isoardi e con Regina

Gabriele Muccino/ Con il film "A Casa tutti bene" sul palco dell'Ariston per Sanremo 2018 : Gabriele Muccino , "A casa tutti bene" è il nuovo film : dopo l'esperienza a Hollywood il regista torna a lavorare in Italia e ad esplorare l'amore e la famiglia(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Parte l'avventura della Calabria a Casa Sanremo : ... da domenica 4 e fino al prossimo sabato 10 febbraio 2018, di protagonismo e promozione per aziende, associazioni ed enti locali che mostreranno, in una sintesi di sapori, immagini e spettacoli, l'...

Il cast del film A Casa tutti bene a Sanremo 2018 : Muccino - Stefano Accorsi - Giampaolo Morelli e tutti gli attori presenti : Il cast del film A casa tutti bene a Sanremo 2018 nella prima serata. Non solo musica ma anche cinema al Festival della Canzone italiana in scena al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Al suo fianco sul palco ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che nella prima serata del Festival sarà anche ospite insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino , A casa ...

SANREMO 2018/ Anticipazioni e news : Claudio Baglioni porta soldi in Casa Rai : SANREMO 2018, Anticipazioni e news in attesa dell'esordio in TV: ecco come andrà la classifica finale secondo le attente previsioni dei bookmakers, tutte le info.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:42:00 GMT)