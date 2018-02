Carlo Di Francesco non vuole Biondo ad Amici | l’annuncio in diretta

Biondo/ Amici 17 - prossimo eliminato? Critiche da Carlo Di Francesco : "Hai preso una nota su tre" : Amici 17, Biondo si esibisce contro Zic ma la prova va male. Carlo Di Francesco lo accusa: "Hai preso una nota su tre, perchè non studi durante la settimana?"(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Il concerto di Francesco Gabbani a Firenze - un grande show per chiudere un anno da record dopo Sanremo : anche Carlo Conti tra il pubblico (video e foto) : Francesco Gabbani a Firenze per un concerto evento conclusivo di un anno da record! Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 si è esibito ieri 20 gennaio per la prima volta in un palazzetto italiano, al Nelson Mandela Forum di Firenze un grande live alla presenza di migliaia di spettatori. L'evento a Firenze è stato annunciato alcuni mesi fa, come concerto di chiusura di un'annata tutt'altro che tranquilla per Francesco Gabbani, reduce del ...

LUCA VISMARA/ Video - la crisi dopo le critiche di Carlo Di Francesco : "Sto lottando per nulla" (Amici 17) : dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco, LUCA VISMARA si è lasciato travolgere da un momento di crisi. Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 17?(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018 / Carlo Di Francesco "avverte" Biondo : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Amici 17/ Mose eliminato - Carlo Di Francesco stuzzica i The Jab : "L'identità musicale o è bianca o è nera!" : Amici 17: Maria Fortuna al posto di Mose eliminato dalla commissione Canto? Un provino la potrebbe far entrare nel programma di Maria De Filippi. Quale sarà la decisione dei professori?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:29:00 GMT)

Nuove prove per gli allievi di Amici di Maria De Filippi - dal confronto di Luca con Carlo Di Francesco alla nuova sfida dei Black Soul Trio (video) : Nuove prove e lezioni per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di mercoledì 17 gennaio, diversi allievi della scuola si sono cimentati in Nuove prove e hanno incontrato i professori del canto e del ballo per riprendere le lezioni. A seguito del rischio eliminazione durante la puntata di sabato pomeriggio, Alessandro dei The Jab ha incontrato Carlo Di Francesco per capire come rimediare. "Vorremmo ...

Emanuele Avino / Video : Carlo Di Francesco su tutte le furie : "Io non ti salverò!" (Amici 17) : Emanuele Avino potrebbe dover dire addio alla scuola di Amici 17: a stabilirlo Carlo Di Francesco, convinto che l'allievo sia alla ricerca di visibilità e...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:16:00 GMT)

Amici 17 ed.2018/ Emma in lacrime dopo le critiche dei compagni - Einar si sfoga con Carlo Di Francesco : Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, Emma ha avuto una crisi di pianto dopo aver ricevuto le critiche dei compagni. Einar, invece, si è sfogato con Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:45:00 GMT)

Ad Amici 2018 - Einar a lezione da Carlo Di Francesco per affrontare insicurezze e paure : video in Falco a metà di Grignani : Einar a lezione da Carlo Di Francesco prova ad affrontare le sue paure in vista delle prossime esibizioni prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante si cimenta con Falco a metà di Gianluca Grignani e poi prova Heaven di Bryan Adams. Einar ha una grande difficoltà, che ammetta: "Faccio fatica sul fiato", non riesce a gestirlo. "Mi sento un po' a disagio certe volte [...] Vorrei buttarmi, provare, ma ho paura". "Di che?", ...

Tutta colpa della Brexit - il programma di Rai 3 con il comico Francesco De Carlo : Da questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, ogni giovedì in seconda serata per quattro puntate, andrà in onda Tutta colpa della Brexit, il nuovo programma del comico romano Francesco De Carlo.Il programma, prodotto dalla Verve Media Company, è il racconto reale e diretto della vita di Francesco De Carlo nel Regno Unito tra l'ottobre 2016 e il dicembre 2017, durante il dibattito sulla Brexit, il referendum consultivo riguardante l'uscita del ...

Francesco De Carlo a Blogo : "Su Rai3 vi racconto la vita di un comico a Londra - tra documentario e stand up comedy" : Da domani, 14 dicembre, per tutti i giovedì in seconda serata su Rai3 arriva su Tutta colpa della Brexit, il diario di un comico italiano a Londra. Si tratta di un programma di 4 puntate prodotto da Verve Media Company che offre il racconto reale e diretto della vita di Francesco De Carlo nel Regno Unito tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in pieno dibattito sulla Brexit appena votata. Blogo ha intervistato lo stand up comedian che da ...

