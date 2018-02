Capo del Pentagono cita le parole dell' inno ucraino

Super Bowl 2018 - New England Patriots-Philadelphia Eagles : un giro d’affari stratosferico. Un evento da milioni di dollari. Boom di soldi e incassi : spot pubblicitari da Capogiro : New England Patriots e Philadelphia Eagles sono pronti per affrontarsi nell’attesissimo LII Super Bowl 2018, l’evento sportivo per eccellenza negli USA. Domenica 4 febbraio le due squadre si fronteggeranno allo US Bank Stadium di Minneapolis, nuovo impianto che ospiterà l’evento per la prima volta nella sua storia: non è soltanto sport ma è folklore, show e tradizione. Per una notte tutta la Nazione si riunisce davanti al ...