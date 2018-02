Calciomercato Roma News | Allison è il re del mercato | l' asta è aperta! Ultime notizie

Calciomercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Calciomercato Roma - Dzeko : 'Felice di essere rimasto. Qui mi sento a casa' : Quello contro la Sampdoria a Marassi sembrava davvero il suo ultimo gol nella Roma, quello dell'addio. Un colpo di testa in pieno recupero per un pareggio pesante, dell'1-1, inutile però per uscire ...

Calciomercato Roma - già prenotato Badelj per la prossima stagione : può già firmare : Calciomercato Roma – Il Calciomercato invernale della Roma è stato deludente, è andato via Emerson mentre le ultime ore potevano regalare qualcosa in più per il tecnico Di Francesco, invece è arrivato il solo Jonathan Silva. Il tecnico Di Francesco deve fare di necessità virtù in questa stagione mentre le cose dovrebbero cambiare dalla prossima dove potrebbero esserci diversi cambiamenti in entrata ed uscita. Nel frattempo si avvicina ...

Calciomercato Roma/ News - Badelj in scadenza : giallorosso ad un passo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina pronta a mettere sotto contratto il centrocampista della Viola, Milan Badelj(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Verdi bloccato : è lui il primo obiettivo per l’estate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club capitolino avrebbe già individuato il primo rinforzo per la prossima estate, il gioiello Verdi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:01:00 GMT)